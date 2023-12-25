Среда обитания
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15:25, 25 декабря 2023Среда обитания

Российский город погрузился во тьму

Краснокаменск в Забайкальском крае остался без света из-за аварии

Фото: Joshua Melo / Unsplash

Практически весь Краснокаменск в Забайкальском крае остался без света из-за аварии. О том, что российский город погрузился во тьму, сообщает Telegram-канал «Инцидент Краснокаменск».

Местные жители лишились света в понедельник, 25 декабря. Количество отключенных от электроэнергии домов не уточняется. Диспетчер аварийной службы подтвердил информацию об аварии. «Линия в 110 кВт пропала с Теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) до города», — рассказал источник канала.

Спустя три часа после отключения света стало известно о перебоях работы базовых вышек сотовой связи. В ТЭЦ заявили, что разбираются в проблеме.

Ранее в декабря более 100 тысяч жителей новых регионов остались без света из-за погоды. Электроснабжения лишились 46,6 тысячи человек в Донецкой народной республике (ДНР) и 57,3 тысячи человек в Луганской народной республике (ЛНР).

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      Александра Качан
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