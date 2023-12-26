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20:23, 26 декабря 2023Россия

У найденной в сугробе двухлетней россиянки дважды останавливалось сердце

В Серове у найденной в сугробе двухлетней девочки дважды останавливалось сердце

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Серове Свердловской области у найденной в одном подгузнике двухлетней девочки дважды останавливалось сердце. Об этом сообщает E1.RU.

«Пока ждали скорую из Серова, медики из Красноярки — опытный фельдшер Любовь Трофимова и молодая медсестра Маргарита Горева — самостоятельно реанимировали ребенка», — сообщили в Серовской городской больнице.

По их словам, вторая остановка сердца у ребенка произошла по пути в больницу. Врачам скорой помощи удалось ее реанимировать. На данный момент девочка находится дома с семьей, но под присмотром врачей.

О происшествии стало известно 28 ноября. Тогда сообщалось, что двухлетнюю девочку, найденную в Серове в сугробе в одном подгузнике, доставили в одну из больниц Екатеринбурга. Уточнялось, что ребенок находится в тяжелом состоянии, девочка подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

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      Никита Абрамов
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