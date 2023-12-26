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18:00, 26 декабря 2023Путешествия

У россиян появится возможность выгодно улететь в Узбекистан

«Победа» в апреле запустит авиарейсы из Москвы в Ташкент

Фото: Mateo Krössler / Unsplash

У россиян появится возможность выгодно улететь в Узбекистан, популярный российский лоукостер «Победа» собирается запустить авиарейсы в Ташкент из Москвы. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале компании.

Летная программа начнется с 3 апреля 2024 года. Рейсы будут выполняться ежедневно из столичного аэропорта Внуково.

Стоимость билетов в одну сторону — от 14 тысяч рублей.

Ранее в декабре стало известно, что Чечня и Иран захотели создать совместную авиакомпанию для развития регулярного авиасообщения. Об этом сообщил председатель правительства российского региона Муслим Хучиев. По словам высокопоставленного чиновника, подобный шаг позволит снизить стоимость авиабилетов.

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      Фариза Бацазова
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