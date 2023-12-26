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14:20, 26 декабря 2023Путешествия

Российский регион захотел создать совместную авиакомпанию с Ираном

Чечня и Иран захотели создать совместную авиакомпанию

Фото: Marissa Lewis / Unsplash

Чечня и Иран захотели создать совместную авиакомпанию для развития регулярного авиасообщения. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил председатель правительства российского региона Муслим Хучиев.

«С гендиректором иранской Mahan Air Арабнеджадом Хануки Хамидом Хоссейном наметили шаги для развития воздушного сообщения между Чечней и Ираном, — написал чиновник.

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Подобный шаг позволит снизить стоимость авиабилетов, считает Хучиев. Он также подчеркнул, что открытие авиаперевозчика также сыграет важную роль в укреплении торгово-экономических и культурных связей между странами и развитии туристического сектора.

По словам председателя правительства республики, работы по определению механизмов реализации проекта начнутся в ближайшее время.

Ранее в декабре стало известно, что иностранцы массово устремились в Россию. Заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов отметил, что число заявок на визы в страну растет.

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