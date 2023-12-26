Бала: 108 бойцов ВСУ были уничтожены ВС РФ под Авдеевкой по дороге в отпуск

Группа бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) из 108 человек, которым разрешили уехать домой в отпуск, оказались уничтожены по дороге армией России под Авдеевкой. Об этом рассказал украинский политолог Виталий Бала на своей странице в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), возмутившись тем, что никакого официального сообщения об этом инциденте от властей не последовало.

«Я не писал, думал, что все-таки будет какое-нибудь сообщение, траур, не было… Я уже не знаю, что должно произойти, чтобы действующая власть уже перестала скрывать наши потери и начала чествовать погибших. Так уже не может дальше продолжаться», — написал Бала.

Политолог добавил, что украинские военнослужащие тянули жребий, кому разрешат отправиться домой на праздники, и все остальные бойцы из бригады сильно расстроились, что им не повезло, и даже пытались поменяться местами, но никто не захотел уступать. Отпускники сели в автобусы и отправились прочь от зоны боевых действий, но не доехали. Официального сообщения об их гибели до сих пор нет.

«Были бы машины, возможно, такого горя и не случилось, но на машины нет денег», — посетовал Виталий Бала.

На протяжении прошлой недели российские войска на донецком направлении отразили 43 атаки штурмовых групп ВСУ, а также нанесли поражение украинским подразделениям. Украинская сторона лишилась более 1610 бойцов, трех танков, 17 боевых бронированных машин, пусковой установки HIMARS, 24 автомобилей и 44 орудий полевой артиллерии. сообщили в Минобороны РФ.