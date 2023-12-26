Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
06:40, 26 декабря 2023Силовые структуры

Умер бывший начальник МУР Купцов

СК России: на 72 году жизни умер бывший начальник МУР Купцов

Фото: Unsplash

На 72 году жизни умер бывший начальник Московского уголовного розыска (МУР) и председатель совета ветеранов московского управления МВД Василий Купцов. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России (СКР).

По информации издания «Московский комсомолец», Купцов умер в Москве после тяжелой болезни.

«Искренние слова поддержки родным и близким Василия Николаевича. Это тяжелая, невосполнимая утрата для всех нас…», — заявил председатель СКР Александра Бастрыкина.

Ранее умер бывший генеральный прокурор СССР, почетный работник прокуратуры России Александр Сухарев.

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Мискевич
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Глава Крыма заявил о вражеской атаке в районе Феодосии, жители слышали взрывы. Что произошло на полуострове?

      Раскрыта доля России в торговле Китая

      США ударили по объектам группировки «Катаиб Хезболлах» в Ираке

      42-летняя Пэрис Хилтон снялась в нижнем белье и шубе

      В Совфеде высказались об отдыхе сенаторов за рубежом на Новый год

      В США сообщили Украине новую неприятную новость

      Число желающих выдвинуться в президенты России возросло

      Россиянам рассказали об изменениях некоторых социальных выплат с 1 января

      Парам подсказали способы улучшить сексуальную жизнь и сохранить отношения

      Украинцев призвали не исполнять «лихорадочную мечту» Зеленского

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости