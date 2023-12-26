СК России: на 72 году жизни умер бывший начальник МУР Купцов

На 72 году жизни умер бывший начальник Московского уголовного розыска (МУР) и председатель совета ветеранов московского управления МВД Василий Купцов. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России (СКР).

По информации издания «Московский комсомолец», Купцов умер в Москве после тяжелой болезни.

«Искренние слова поддержки родным и близким Василия Николаевича. Это тяжелая, невосполнимая утрата для всех нас…», — заявил председатель СКР Александра Бастрыкина.

Ранее умер бывший генеральный прокурор СССР, почетный работник прокуратуры России Александр Сухарев.