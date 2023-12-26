Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:12, 26 декабря 2023Россия

Ушедшему больше года назад на СВО россиянину прислали повестку

Ушедшему на СВО больше года назад воронежцу прислали повестку от военкома

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Ушедшему на специальную военную операцию (СВО) жителю Воронежа прислали повестку, в которой его обязали явиться для сверки военно-учетных данных. Об этом сообщает издание «Воронеж онлайн».

Мужчина был призван в войска в ходе частичной мобилизации, с тех пор он находится в зоне боевых действий.

В повестке военнослужащего просят явиться в управу Советского района. При этом документ подписан военным комиссаром, на нем стоит печать военкомата.

В пресс-службе района изданию подтвердили подлинность повестки и пояснили, что таким образом местные власти оказывают содействие военкоматам. На то, что повестка пришла мобилизованному гражданину, в пресс-службе заявили, что повестки рассылают всем жителям в возрасте от 18 до 60 лет.

Ранее ушедшие на СВО жители Челябинской области пожаловались на отсутствие отпуска за десять месяцев службы. По словам жены одного из военнослужащих, ее мужа не отпускают домой из-за отсутствия замены. Омбудсмен Челябинской области Юлия Сударенко сообщила, что получила десятки подобных обращений и заявила, что «все вопросы рано или поздно решаются».

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Десантный корабль «Новочеркасск» получил повреждения после атаки ВСУ. Минобороны раскрыло подробности удара по Крыму

      Брошенная матерью на диван новорожденная впала в кому в российском городе

      Создана создающая ощущение сытости капсула

      Зрители начали массово сдавать билеты на концерты Лолиты

      На Украине задумали мобилизовывать студентов

      Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

      В Минфине России пообещали первыми пересесть на новинку «АвтоВАЗа»

      Российскую ведущую обманули на полмиллиона рублей

      Число пострадавших при атаке ВСУ на Феодосию возросло

      Стилистка перечислила неподходящую россиянкам зрелого возраста одежду

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости