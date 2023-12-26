Ушедшему больше года назад на СВО россиянину прислали повестку

Ушедшему на СВО больше года назад воронежцу прислали повестку от военкома

Ушедшему на специальную военную операцию (СВО) жителю Воронежа прислали повестку, в которой его обязали явиться для сверки военно-учетных данных. Об этом сообщает издание «Воронеж онлайн».

Мужчина был призван в войска в ходе частичной мобилизации, с тех пор он находится в зоне боевых действий.

В повестке военнослужащего просят явиться в управу Советского района. При этом документ подписан военным комиссаром, на нем стоит печать военкомата.

В пресс-службе района изданию подтвердили подлинность повестки и пояснили, что таким образом местные власти оказывают содействие военкоматам. На то, что повестка пришла мобилизованному гражданину, в пресс-службе заявили, что повестки рассылают всем жителям в возрасте от 18 до 60 лет.

Ранее ушедшие на СВО жители Челябинской области пожаловались на отсутствие отпуска за десять месяцев службы. По словам жены одного из военнослужащих, ее мужа не отпускают домой из-за отсутствия замены. Омбудсмен Челябинской области Юлия Сударенко сообщила, что получила десятки подобных обращений и заявила, что «все вопросы рано или поздно решаются».