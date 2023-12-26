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11:31, 26 декабря 2023Бывший СССР

В Армении объяснили значимость визита Пашиняна в Россию

«Жоговурд»: Россия ждет от Пашиняна четких ответов в Санкт-Петербурге

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Россия настроена очень серьезно в отношении премьер-министра Армении Никола Пашиняна и ждет от него четких ответов во время визита в Санкт-Петербург. Так значимость поездки армянского лидера объяснили в издании «Жоговурд».

«Российские власти на этот раз настроены очень серьезно и потребуют от Пашиняна не очередных расплывчатых и расплывчатых ответов, а четких и конкретных ответов о российско-армянском сотрудничестве», — говорится в сообщении.

Издание отмечает, что президент России Владимир Путин хочет получить разъяснения лично от премьера Армении. При этом Ереван долгое время избегал встреч при посредничестве России, но, видимо, пожалел о выбранном курсе.

Ранее Путин и Пашинян встретились на полях саммита Содружества Независимых Государств (СНГ) в Санкт-Петербурге. Лидеры стран обнялись и пожали друг другу руки, удаляясь на заседание Высшего совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

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      Алевтина Запольская
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