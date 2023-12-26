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17:27, 26 декабря 2023Бывший СССР

В Баку призвали западных азербайджанцев возвращаться в Армению

Меджлис Азербайджана призвал азербайджанцев к возвращению на территорию Армении

Фото: Imdproduction / Shutterstock / Fotodom

Милли Меджлис (парламент) Азербайджана принял заявление о возвращении азербайджанцев на исторические земли, в том числе на территорию Армении. Об этом сообщает Trend.

С заявлением в парламенте выступил председатель правления «Общины Западного Азербайджана» Азиз Алекберли. Он сослался на исторические документы, подтверждающие проживание азербайджанцев на территории Армении в течение нескольких веков.

В документе содержится предложение продолжить сотрудничество между Арменией и Азербайджаном по вопросу урегулирования конфликта. Как утверждают в Баку, возвращение западных азербайджанцев на территорию нынешней Армении способствует заключению соглашения.

Ранее председатель Национального собрания Армении Ален Симонян призвал Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) признать присутствие азербайджанских войск на территории страны и потребовать их вывода. Он заявил, что пока такого заявления не прозвучало, можно утверждать, что «ОДКБ не работает».

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      Юрий Леонов
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