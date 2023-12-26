В Европе назвали число подавших заявки на убежище украинцев в 2023 году

EUAA: около трети подавших заявки на убежище в ЕС были украинцами

Более одного миллиона человек подали заявки на убежище в Европейском союзе (ЕС) в 2023 году, треть из них — украинцы. Об этом заявила глава Агентства ЕС по предоставлению убежища (EUAA) Нина Грегори в интервью немецкому изданию WAZ.

В октябре был отмечен самый высокий показатель зарегистрированных заявлений в месяц за последние семь лет — около 123 тысяч.

Почти треть всех беженцев едут в Германию, где проживают больше всего (1,17 миллиона человек) беженцев с Украины.

Ранее газета The Independent со ссылкой на благотворительные организации сообщила, что украинские беженцы в Великобритании все чаще становятся жертвами мошенничества с поддельными визами и обманом при предоставлении жилья. Отмечается, что их обманом заставляют платить сотни фунтов стерлингов за письма с разрешением на въезд в королевство и поддельные британские визы.