В Феодосии после атаки ВСУ две школы перевели на удаленку

После атаки ВСУ по Феодосии в городе две школы перевели на удаленку

В Феодосии две школы перевели на удаленное обучение после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по городу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление образования города.

«На дистанционное обучение переведены две школы, еще в одной досрочно объявлены новогодние каникулы», — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о влиянии атаки на образовательный процесс.

ВСУ атаковали Феодосию утром 26 декабря. По последним данным, при атаке противника пострадали четыре человека.

В беседе с «Лентой.ру» член Совета Федерации от республики Крым Ольга Ковитиди заявила, что атака является проявлением борьбы за власть на Украине. По ее словам, подобными атаками, которые сенатор назвала террористическими актами, главком ВСУ Валерий Залужный пытается привлечь к себе внимание на фоне отсутствия успехов у украинских войск.