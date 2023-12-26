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18:47, 26 декабря 2023Мир

В Германии предупредили об ухудшении оснащенности армии из-за бригады в Литве

Генерал бундесвера Маис: оснащенность армии ФРГ снизится из-за бригады в Литве

Фото: Victor Lisitsyn / Globallookpress.com

Оснащенность армии ФРГ может снизиться на пять процентов из-за размещения бригады в Литве. О последствиях предупредил генерал бундесвера Альфонс Маис в письме генеральному инспектору немецких вооруженных сил Карстену Бройеру, сообщает Der Spiegel.

По его словам, на данный момент немецкая армия укомплектована только на 60 процентов, что считается «границей допустимого». Он подчеркнул, что не хватает практически всего — от артиллерийских орудий до плащ-палаток.

«Создание нового крупного подразделения без дополнительных инвестиций приведет к снижению этого показателя до 55 процентов», — отметил Маис.

Ранее Министерство обороны Германии решило на постоянной основе разместить танковые батальоны в Литве. Уточняется, что 42-я танковая бригада бундесвера развернется в республике к началу 2025 года, а передовая группа отправится туда во втором квартале 2024 года.

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      Семен Александров
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