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21:01, 26 декабря 2023Бывший СССР

В меню лидеров СНГ попали сельдь под шубой и пельмени с крабом

В меню лидеров СНГ оказались сельдь под шубой и пельмени с крабом

Фото: Pannet / Wikimedia

В меню обеда лидеров Содружества Независимых Государств (СНГ) оказались сельдь под шубой и пельмени с крабом. Соответствующее фото публикует близкий к пресс-службе президента Белоруссии Александра Лукашенко Telegram-канал «Пул Первого».

Кроме того, в меню попали щербет из облепихи, стерлядь томленую с овощами и икорным соусом, оленину с каштановым пюре и черной смородиной, а также яблочный рулет с мороженым из ряженки. Уточняется, что обед проходит в Голубом зале Константиновского дворца.

26 декабря лидеры стран СНГ собрались в Санкт-Петербурге на неформальный саммит организации. В рамках мероприятия они побывали на экскурсии по музею-заповеднику «Павловск», где президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян смогли побеседовать.

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      Кристина Есикова
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