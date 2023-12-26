Do Rzeczy: Украина может в скором времени лишиться побережья Черного моря

Успешные действия российских военных могут привести к тому, что в скором времени Украина лишится побережья Черного моря и выхода в его акваторию. На это польскому изданию Do Rzeczy указал военный аналитик Яцек Бартосяк.

«Я ожидаю все более и более наглядных доказательств того, что Украина не получает столько боеприпасов, сколько должна, и что у Запада этих боеприпасов просто нет. Вместе с тем Москва может достичь своих целей и отрезать Украину от доступа к торговым путям через Черное море. Полагаю, что мы находимся в одном шаге от краха украинского государства», — заявил он.

Ранее отставной капитан первого ранга американских Военно-морских сил (ВМС) США Гарри Табах заявил, что американская сторона никогда не стремились обеспечить победу Украины в конфликте с Россией, и вскоре Вашингтон заставит Киев вести переговоры с Москвой.

