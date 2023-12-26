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18:39, 26 декабря 2023Силовые структуры

В России задержали напоивших пенсионерок «святой водой» сестер

В Нижнем Новгороде задержали сестер, опаивавших пенсионерок снотворным

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Нижнем Новгороде задержали двух родных сестер, обиравших пенсионерок. Об этом во вторник, 26 декабря, сообщает Telegram-канал Ni Mash.

По данным издания, уроженки Кирова 54 и 58 лет действовали по одной схеме — напрашивались на ночлег к пожилым женщинам и затем якобы проводили обряд, давая потерпевшим выпить «святую воду», в которую был подмешан сильнодействующий успокоительный препарат. Когда выпившие снотворное женщины засыпали, сестры искали спрятанные в доме деньги и ювелирные украшения.

В декабре 2022 года в Екатеринбурге российский уголовник получил восемь лет колонии особого режима за ограбление 91-летнего ветерана Великой Отечественной войны.

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      Владимир Седов
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