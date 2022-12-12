Российский уголовник ограбил ветерана Великой Отечественной войны и получил срок

В Екатеринбурге российский уголовник напал на 91-летнего ветерана ради 83 тысяч рублей

В Екатеринбурге российский уголовник получил восемь лет колонии особого режима за ограбление 91-летнего ветерана Великой Отечественной войны. Об этом в понедельник, 12 декабря, «Ленте.ру» рассказала официальный представитель региональной прокуратуры Марина Канатова.

Как установил суд, 5 мая 2021 года злоумышленник познакомился с 91-летним ветераном в продуктовом магазине, а после решил устроить на него засаду. Вечером ранее судимый мужчина спрятался за лифтом, ожидая появления пенсионера. Нападение произошло в момент, когда жертва открыла дверь в квартиру. Завернув ветерану руки за спину, грабитель втолкнул его в одну из комнат и запер дверь. Позже он нашел под матрацем два конверта с 83 тысячами рублей и скрылся.

Ветеран успел найти в комнате топор и выломать межкомнатную дверь, но к тому времени злоумышленник успел скрыться с места преступления. Потерпевший обратился в полицию, и вскоре сыщики вышли на след подозреваемого и задержали его. Было возбуждено уголовное дело по статье 161 («Грабеж») УК РФ.

7 ноября сообщалось, что в Южно-Сахалинске задержали группу ночных грабителей, нападавших на прохожих.