Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:14, 12 декабря 2022Силовые структуры

Российский уголовник ограбил ветерана Великой Отечественной войны и получил срок

В Екатеринбурге российский уголовник напал на 91-летнего ветерана ради 83 тысяч рублей

Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress.com

В Екатеринбурге российский уголовник получил восемь лет колонии особого режима за ограбление 91-летнего ветерана Великой Отечественной войны. Об этом в понедельник, 12 декабря, «Ленте.ру» рассказала официальный представитель региональной прокуратуры Марина Канатова.

Как установил суд, 5 мая 2021 года злоумышленник познакомился с 91-летним ветераном в продуктовом магазине, а после решил устроить на него засаду. Вечером ранее судимый мужчина спрятался за лифтом, ожидая появления пенсионера. Нападение произошло в момент, когда жертва открыла дверь в квартиру. Завернув ветерану руки за спину, грабитель втолкнул его в одну из комнат и запер дверь. Позже он нашел под матрацем два конверта с 83 тысячами рублей и скрылся.

Ветеран успел найти в комнате топор и выломать межкомнатную дверь, но к тому времени злоумышленник успел скрыться с места преступления. Потерпевший обратился в полицию, и вскоре сыщики вышли на след подозреваемого и задержали его. Было возбуждено уголовное дело по статье 161 («Грабеж») УК РФ.

7 ноября сообщалось, что в Южно-Сахалинске задержали группу ночных грабителей, нападавших на прохожих.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Владимир Седов
Обсудить
Последние новости
Олимпийский комитет США выступил за участие россиян в Олимпиаде-2024
Москвичи раскритиковали открывшийся вблизи Кремля магазин китайской еды
Глава Конституционного суда подарил Путину «кирпич»
Сербия направит миссии НАТО в Косово запрос на введение своего контингента
ЕС увеличит бюджет финансирующего оружие для Украины фонда
Путин поговорил по телефону с Пашиняном
Желавшего купить 50 автоматов белоруса приговорили к девяти годам заключения
Директор ЗАЭС заявил об уходе со станции почти половины сотрудников
Китай вывел на орбиту два экспериментальных спутника
Москвичам рассказали о погоде до конца недели
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.