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17:50, 26 декабря 2023Россия

В СПЧ объяснили призыв Залужного не скорбеть из-за потери населенных пунктов

Член СПЧ Ахмедова: Залужный не скорбит из-за Марьинки, так как это не Украина

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Потеря Марьинки и возможная потеря Авдеевки не вызовут у украинцев скорби, так как эта территория не является украинской землей. Об этом в своем Telegram-канале заявила член Совета по правам человека при президенте Марина Ахмедова.

Так общественница отреагировала на призыв главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного не скорбеть из-за потери населенных пунктов. «Не нужно нам зацикливаться и делать какое-нибудь шоу или скорбь вокруг конкретного населенного пункта», — призвал ранее Залужный.

По словам Ахмедовой, и Авдеевка, и Марьинка — русские земли, поэтому Украина планомерно разрушает эти населенные пункты. «Это же Донбасс. Русская земля. Только поэтому Украина его планомерно раздалбывает и отходит удовлетворенной. Никакой скорби, только шоу, прикрывающее желание стереть Донбасс с лица земли», — объяснила Ахмедова.

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Она также заявила, что эта территория в принципе не имела никакого отношения к Украине.

25 декабря министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину о взятии под контроль Марьинки в Донецкой народной республике.

Глава ведомства отметил, что это позволит снизить оборонительный потенциал ВСУ и даст «дополнительные возможности российским военнослужащим на этом участке линии соприкосновения».

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      Марк Леонов
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