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01:52, 26 декабря 2023Россия

Раскрыт размер среднего класса в России в 2022 году

Исследование: к среднему классу в 2022 году относилось около 32% россиян
СюжетНаселение России:

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

К среднему классу в 2022 году можно отнести около 31,7 процента населения России. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование Института социальной политики НИУ ВШЭ.

Уточняется, что это максимум за десять лет. В частности, в 2013 году доля среднего класса оценивалась в 28,3 процента, в 2015-м — в 29,4 процента, в 2018-м — в 30,3 процента и в 2020 году — в 30,1 процента.

В августе член совета директоров международной аудиторско-консалтинговой сети «ФинЭкспертиза» Агван Микаелян рассказал, что условием для вхождения в средний класс является доход в 70 тысяч рублей на человека.

В 2020 году президент России Владимир Путин, ссылаясь на методику Всемирного банка, отметил, что к среднему классу относятся люди, доходы которых в полтора раза больше минимального размера оплаты труда (на 2019 год показатель составлял 11,28 тысячи рублей).

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      Юлия Мискевич
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