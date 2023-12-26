Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:50, 26 декабря 2023Россия

Власти объяснили выдачу моркови вместо денег раненному в ходе СВО волгоградцу

Власти: выдача моркови раненному на СВО волгоградцу была инициативой фермеров

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В администрации Дубовского района Волгоградской области объяснили, что выдача двух ведер моркови и пакета лука семье раненого в ходе специальной военной операции (СВО) бойца Олега Рыбкина была инициативой местных фермеров. Комментарий по ситуации от властей региона приводит «Подьем».

До этого супруга военнослужащего рассказала, что вместо денег им выдали овощные наборы к Новому году.

В свою очередь, в администрации отметили, что оказали всю помощь со своей стороны Рыбкину.

«Житель Дубовского района получил все причитающиеся финансовые меры региональной поддержки. Также предусмотренная областным законодательством помощь оказывается членам его семьи, в том числе ребенок на бесплатной основе посещает детский сад», — рассказал источник «Подъема» в администрации.

По его данным, врученный набор овощей стал только дополнением к оказываемым мерам поддержки.

Ранее сообщалось, что тренеров-преподавателей в Иркутске отправили рубить дрова для семей участников спецоперации.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      ВСУ ударили по десантному кораблю «Новочеркасск». На что он способен и какие задачи выполнял?

      Воюющий Израиль выделит Intel миллиарды долларов на запуск производства чипов

      Командующего Воздушными силами ВСУ объявили в розыск

      Массовую сдачу билетов на концерт Лолиты опровергли

      Найден простой и дешевый способ предотвратить запотевание окон

      Премьера Италии назвали хоббитом-фашистом

      В Днепропетровской области произошли взрывы

      В России высказались о патриотизме соглашающихся на нейтральный статус атлетов

      Россияне под предлогом проверки газа попали в квартиру пенсионерки и обокрали ее

      Мосгорсуд признал законным арест рэпера Vacio после вечеринки Ивлеевой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости