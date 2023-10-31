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12:16, 31 октября 2023Россия

Тренеров в российском городе отправили рубить дрова для семей участников СВО

Тренеров в Иркутске отправили рубить дрова для семей участников СВО

Фото: Clem Onojeghuo / Unsplash

Тренеров-преподавателей в Иркутске отправили рубить дрова для семей участников специальной военной операции (СВО). Об этом сообщило издание «Подъем».

В местных пабликах распространился снимок с распоряжением от городского Управления спорта с поручением отправить сотрудников колоть дрова. Россияне пояснили, что это происходит «в приказном порядке». В случае неявки их заставляют писать объяснительные.

В свою очередь, заместитель директора по спортивно-организационной работе МКУ «Спортивная школа "Центр развития спорта"» Артем Строев отметил, что никого не заставляют и все происходит по желанию. «Понятия не имею, насколько регулярно это будет. Если нам будут поручать подобное, то мы будем поручать. Просить, поручать. Бывают запросы, бывают распоряжения. Это все добровольно», — подчеркнул он.

В то же время в спортшколе не смогли объяснить «Подъему», откуда у учреждения взялись топоры.

Ранее сообщалось, что участники СВО на Украине смогут получить бесплатные земельные участки в Чукотском автономном округе. Уточнялось, что на территории можно будет построить дом, разбить сад или огород, а также обустроить личное подсобное хозяйство.

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      Анна Щербакова
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