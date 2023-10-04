69-я параллель
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17:21, 4 октября 202369-я параллель

Участники СВО смогут получить земельные участки еще в одном российском регионе

Участники СВО и их семьи смогут получить земельные участки на Чукотке

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Участники специальной военной операции (СВО) смогут получить бесплатные земельные участки еще в одном российском регионе — Чукотском автономном округе (АО). Соответствующий закон единогласно в трех чтениях приняли депутаты окружной Думы, сообщает ИА «Чукотка».

«Порядок предоставления будет разработан правительством Чукотского АО. В дальнейшем жители нашего региона смогут обратиться в органы местного самоуправления или другие органы, уполномоченные на выдачу земельных участков», — заявила замначальника окружного департамента финансов, экономики и имущественных отношений Евгения Дмитриева. Она добавила, что участникам СВО будут выдавать землю на всей территории округа.

Земельные участки смогут получить заключившие контракт военнослужащие, бойцы, состоящие в добровольческих формированиях, а также сотрудники Росгвардии и награжденные ветераны боевых действий. При необходимости участки выделят членам семей погибших или раненых солдат. Уточняется, что на территории можно будет построить дом, разбить сад или огород, а также обустроить личное подсобное хозяйство.

Ранее сообщалось, что участникам СВО будут выдавать бесплатные земельные участки на Камчатке. Такие участки могут выделить на территории Петропавловска-Камчатского и Елизовского городского поселения.

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