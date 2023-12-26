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02:32, 26 декабря 2023Культура

Во Франции десятки деятелей культуры выступили в защиту Депардье

Le Figaro: 50 деятелей культуры Франции выступили в защиту Депардье
Жерар Депардье

Жерар Депардье. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Актер Пьер Ришар, топ-модель Карла Бруни и еще 48 деятелей культуры Франции выступили в защиту актера Жерара Депардье на фоне обвинений в сексуальных домогательствах. Об этом пишет газета Le Figaro.

«Жерар Депардье, возможно, является величайшим из всех актеров. Последним "священным гигантом кинематографа". Мы не можем больше молчаливо наблюдать за этим линчеванием, за потоком ненависти, направленным на него», — говорится в письме.

Ранее испанская журналистка Рут Баса обвинила французского актера Депардье в насилии, произошедшем в 1995 году. По ее словам, она подверглась насилию со стороны артиста, когда брала у него интервью для журнала Cinemanía. До этого в сексуальном насилии Депардье обвинили 13 женщин.

После президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что проверка в отношении Депардье из-за обвинений в сексуальном насилии и преследовании является охотой на человека.

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      Юлия Мискевич
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