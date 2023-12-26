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19:36, 26 декабря 2023Забота о себе

Врач назвала способ оставаться бодрым в новогоднюю ночь

Доцент Патлатая: чтобы не уснуть в новогоднюю ночь, нужно выйти на свежий воздух

Фото: Виталий Тимкив / ТАСС

Чтобы не уснуть в новогоднюю ночь, нужно постараться не делать все в последний момент, а также не забыть выйти на свежий воздух, считает доцент кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения Надежда Патлатая. Способы оставаться бодрым в новогоднюю ночь она назвала в беседе с «Известиями».

Продумать меню и подготовить праздничный стол она посоветовала заранее. «Если вы набегаетесь и устанете, вероятность быстро заснуть в новогоднюю ночь будет гораздо выше. Если позволяет ситуация, можно немного поспать днем 31 декабря», — отметила она.

Во время застолья не нужно есть слишком много, по возможности стоит употреблять здоровую и сбалансированную пищу и пить нейтральные напитки, продолжила Патлатая. «Не забывайте, что в новогодние праздники у многих обостряются хронические заболевания органов пищеварительной системы (язва, гастрит, панкреатит, холецистит и другие). Основная причина — в переедании и злоупотреблении жирными, острыми блюдами и спиртными напитками», — сказала врач.

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Не уснуть помогут и развлечения — конкурсы, игры или фотосессия, обратила внимание доцент. «Проведите часть времени на свежем воздухе. Прогуляйтесь по городу, посмотрите на фейерверки или просто насладитесь зимней природой. Адреналин, смех, активное времяпрепровождение помогут вам долго не заснуть», — заключила она.

Ранее терапевт, гастроэнтеролог медицинской компании «СберЗдоровье» Дарья Утюмова призвала отказаться от популярной перед праздниками традиции. Врач посоветовала не пытаться быстро похудеть.

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      Александра Лисица
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