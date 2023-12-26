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11:40, 26 декабря 2023Забота о себе

Врач предупредила женщин старше 45 лет о необычной причине боли в спине

Невролог Девяткина: боли в спине у женщин после 45 могут быть вызваны менопаузой

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Боли в спине у женщин старше 45 лет могут быть спровоцированы менопаузой, предупредила невролог, главный врач филиала Федеральной сети клиник TEMED Юлия Девяткина. О необычной причине этой проблемы со здоровьем она рассказала «Ленте.ру».

По словам Девяткиной, гормональная система влияет на все процессы в женском организме, а с возрастом выработка гормонов, которые обеспечивали плотность костей, снижается. Из-за этого возрастает риск развития остеопороза. «Остеопороз — это состояние, при котором костная масса уменьшается, и кости постепенно становятся хрупкими. Из-за этого пациентки жалуются на боли в шее, крестце и тазобедренных суставах. Также у них появляются болевые ощущения при скручивании тела, скованность движений», — объяснила невролог.

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Еще одной причиной болей в спине у женщин среднего и зрелого возраста могут быть патологические изменения в межпозвоночных дисках, предупредила врач.

Во время климакса обменные процессы в организме затормаживаются, растет вес. Это приводит к тому, что мышечный каркас, удерживающий позвоночник, становится слабым, а нагрузка на него возрастает. В результате межпозвоночные диски смещаются, образуя протрузии и грыжи, что и вызывает боль

Юлия Девяткинаневролог

Также, как отметила Девяткина, климакс может ухудшать картину при дегенеративных изменениях в суставах позвоночника. Хронический дефицит витаминов и минералов, который характерен для менопаузы, становится одним из факторов, провоцирующих развитие артритов. «В период менопаузы ухудшается кровообращение и питание тканей и хрящей. В результате любая серьезная нагрузка вызывает деформацию и растяжение связок и мышц, которые могут проявляться в виде боли, спазма в мышцах, в том числе и в спине», — рассказала невролог.

Ранее невролог Надежда Шацкая назвала прострелы в спине симптомом серьезных проблем со здоровьем. Одной из возможных причин появления прострелов, которые в медицине называют люмбаго, является воспаление в позвоночном столбе, заявила она.

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      Наталья Обрядина
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