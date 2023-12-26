Врач раскрыла действенный способ в борьбе с морщинами

Дерматолог Нира, окончившая обучение в Гарварде, раскрыла действенный способ в борьбе с морщинами. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

Так, чтобы предотвратить старение кожи, врач посоветовала включить в рацион миндаль. «24-недельное клиническое исследование показало, что у женщин, которые потребляли около 400 калорий миндаля в день (примерно три горсти), наблюдалось значительное уменьшение морщин на лице и гиперпигментации», — рассказала специалист.

Видео стало вирусным, набрав более 75 тысяч просмотров. Пользователи сети поблагодарили доктора за рекомендацию в комментариях. «Добавляем миндаль в список покупок», «Я ем 40 граммов каждый день уже много лет», «Я пошла в магазин за миндалем прямо сейчас», — писали они.

В сентябре ведущий дерматолог из США Шерин Идрис раскрыла приводящие к быстрому старению кожи ошибки в уходе. В первую очередь эксперт напомнила о важности использования средств с SPF.

