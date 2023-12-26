Задержанный в Европе из-за сообщений о торговле людьми самолет улетел в Индию

Задержанный во Франции из-за сообщения о торговле людьми лайнер улетел в Мумбаи

Пассажирский самолет, задержанный в Европе из-за сообщения о торговле людьми, улетел в Индию. Об этом пишет газета Le Monde со ссылкой на источник в аэропорту Мумбаи.

По данным издания, 25 декабря лайнер румынской авиакомпании Legend Airlines, на борту которого было 276 пассажиров, вылетел из аэропорта французского города Ватри и прибыл в пункт назначения.

Airbus A340, летевший из Дубая в Никарагуа, был задержан во время технической остановки во французской воздушной гавани 21 декабря после анонимного сообщения о том, что на борту самолета находятся жертвы торговли людьми.

Газета уточняет, что на следующий день правоохранители допросили двух индийцев 2000 и 1984 года рождения, подозреваемых в преступлении. Их взяли под стражу, но позже отпустили на свободу без предъявления обвинений.

Ранее пассажирка американской авиакомпании Southwest Airlines объявила себя жертвой торговли людьми, устроила дебош на борту самолета и попала на видео. На размещенных в сети кадрах видно, как женщина нападает на пытающихся ее успокоить бортпроводников.