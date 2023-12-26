Залужный заявил об изменении стратегии ВСУ

Главком ВСУ Залужный: украинская армия перейдет к стратегии сохранения людей

Стратегия Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 2024 году должна быть и будет нацелена на большую эффективность и сохранение людей. Об этом на брифинге рассказал главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный, передает издание «Страна.ua».

«Мы проблемы нашли и нашли где-то, пожалуй, 90 процентов решений этих вопросов», — заявил Залужный. Главком также добавил, что проблем с вооружением у ВСУ быть не должно и Украина может рассчитывать как на западные поставки, так и на собственные производственные мощности.

Ранее о возможных планах ВСУ перейти к обороне стало известно благодаря анализу последнего пакета военной помощи США. Вашингтон начал поставлять на Украину барьеры HESCO, предназначенные для создания мобильных оборонительных позиций, которые возводятся в течение нескольких часов.