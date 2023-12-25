Содержимое военной помощи США вскрыло новую стратегию Украины

Forbes: новые военные поставки показали изменения в стратегии Украины

Новый пакет военной помощи США, который включает используемые для фортификации барьеры HESCO, свидетельствует об изменениях в украинской военной стратегии. К такому выводу пришел Forbes.

«Барьеры HESCO представляют собой сборные корзины из сварной сетки с подкладкой из геотекстиля, которые раскладываются в большие кубы. Эти кубы затем заполняются почвой и соединяются вместе, образуя стену», — отмечает издание.

Барьеры предназначены для создания мобильных оборонительных позиций, которые возводятся в течение нескольких часов. По заверению производителей, подобная стена прочнее бетонной и способна выдержать попадание большинства снарядов прямой наводкой.

Издание связывает поставку барьеров HESCO с долгосрочным планом Вооруженных сил Украины по переходу к обороне в условиях стремительного истощения иностранной поддержки.

21 декабря Конгресс США ушел на рождественские каникулы, не выделив средств на новый пакет военной помощи Украине. 22 декабря глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Конгресс может одобрить новый пакет помощи в любой день после 9 января 2024 года.