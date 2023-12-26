Звезду «Последнего богатыря» попытались оштрафовать за отказ сниматься в кино

Актера Хориняка попытались оштрафовать на 5 млн за отказ сниматься в комедии

Российского актера и звезду фильма «Последний богатырь» Виктора Хориняка попытались оштрафовать за отказ сниматься в комедии. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным издания, в апреле этого года артист подписал контракт с создателями фильма «Любви не бывает», где должен был сыграть главную роль. Съемки были запланированы на август, актер получил аванс и в случае отказа от участия должен был предупредить об этом заранее. Однако о своем решении не сниматься в проекте Хориняк сообщил перед первым съемочным днем.

В результате создатели проекта понесли убытки, так как им пришлось откладывать съемки и искать на главную роль другого артиста. Помимо этого, по мнению инвесторов, потенциальные доходы от премьеры картины могут значительно сократиться из-за отсутствия Хориянка в касте.

Производители проекта подали на артиста в суд и потребовали 5 миллионов рублей на возмещение убытков. Инстанция обязала актера выплатить неустойку в размере 100 тысяч рублей, а также заплатить расходы по оплате юридических услуг (30 тысяч) и госпошлину (48 тысяч).

Адвокат истца Молохов прокомментировал ситуацию: «Наши капризные молодые кинодивы мужского пола в последнее время изрядно зазвездились и все чаще ни в грош не ставят ни режиссеров, ни продюсеров. Надеюсь, что если господин Хориняк не извлечет уроков из произошедшего, то в скором времени ему выпишут самый настоящий "волчий билет" — запрет на профессию в виде бойкота со стороны профессионального сообщества».

Ранее российского певца Валерия Меладзе предложили лишить авторских выплат за прослушивание его песен в России.