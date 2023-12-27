17-летний российский подросток лишился руки на птицефабрике

Ngs55.ru: в Омской области 17-летнему подростку отрезало руку на птицефабрике

В Омской области 17-летнему подростку, который подрабатывал на производстве «Птицефабрика Любинская», отрезало руку. Об этом сообщил региональный портал Ngs55.ru.

По сведениям издания, юный россиянин попал под транспортировочную ленту. Несовершеннолетний выжил, однако получил открытую черепно-мозговую травму, ранение плеча и лишился конечности.

Подростка доставили в больницу. Омские следователи возбудили уголовное дело из-за нарушения требований охраны труда.

Правоохранители уже успели осмотреть место происшествия, изъять документы и допросить свидетелей. Им предстоит установить человека, который отвечал за безопасность сотрудников.

Ранее сообщалось, что школьнику из Славянска-на-Кубани Краснодарского края оторвало два пальца запалом от гранаты, которую его отцу привез из Чечни 25 лет назад.

После инцидента родитель получил шесть лет условно и штраф.