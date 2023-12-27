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07:44, 27 декабря 2023Мир

Президент Аргентины назвал условие для созыва референдума

Президент Аргентины Милей созовет референдум при отсутствии поддержки его реформ
Хавьер Милей

Хавьер Милей. Фото: Tomas Cuesta / Reuters

Президент Аргентины Хавьер Милей рассказал, в каком случае объявит референдум. Об этом он сообщил в интервью газете La Nación.

Милей назвал условие для созыва референдума и подчеркнул, что сделает это при отсутствии поддержки его реформ в парламенте. Указ президента о 300 реформах вступит в силу на днях, однако парламент может наложить на него вето. В таком случае это станет прецедентом, когда депутаты и сенаторы отвергнут чрезвычайный декрет.

Ранее Милей подписал указ о более 300 реформах экономики. «В ближайшие дни мы созовем чрезвычайное заседание парламента, отправим им пакет законов с просьбой продвинуться в процессе изменений», — анонсировал он.

Хавьер Милей вступил в должность президента Аргентины 10 декабря. Будучи кандидатом от оппозиционной либертарианской коалиции «Свобода наступает», он победил во втором туре выборов, набрав более 55 процентов голосов. Милей выступает за отказ страны от сотрудничества с Россией, Бразилией и Китаем в пользу США и Израиля.

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      Марина Совина
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