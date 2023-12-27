Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:34, 27 декабря 2023Россия

Безопасность запуска пассажирских поездов в Крым через новые регионы оценили

Сальдо: при запуске поездов в Крым через новые регионы есть угрозы безопасности
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: PxHere

Запуск пассажирских поездов в Крым через Донецкую народную республику (ДНР), Запорожскую и Херсонскую области технически возможен, железнодорожная сеть цела. Однако путь через новые регионы не используется, так как остаются угрозы безопасности, об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, передает Херсонское агентство новостей.

«Актуальность остается высокой. Это будет сделано в любом случае, так как количество поездок гражданских лиц по материку возрастает, мы должны задействовать этот коридор для уменьшения нагрузки на Крымский мост, там тоже очень большой поток», — объяснил Сальдо. По его мнению, открытие нового маршрута позволит туристам путешествовать быстрее и с большим комфортом.

Ранее турэксперт Алексей Балясников назвал поезд самым безопасным способом попасть в Крым для россиян. Он также отметил, что туристам нужно понимать, где и какие объекты расположены, чтобы минимизировать риски во время отдыха.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Синицына
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Тимошенко обратилась к Зеленскому из-за кризиса на Украине. О чем она попросила президента?

      Раскрыты секреты работы банков

      Сальдо оценил сроки взятия под контроль правобережья Херсонской области

      В ВСУ опровергли получение Киевом первой партии истребителей F-16

      Банк России назвал популярные фразы телефонных мошенников

      В США предрекли скорый развал обороны ВСУ

      Пражский стрелок признался в других убийствах

      Безопасность запуска пассажирских поездов в Крым через новые регионы оценили

      Израильский солдат проснулся из-за ночного кошмара и ранил сослуживцев

      В США призвали Украину задуматься о выгодах мира с Россией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости