Безопасность запуска пассажирских поездов в Крым через новые регионы оценили

Сальдо: при запуске поездов в Крым через новые регионы есть угрозы безопасности

Запуск пассажирских поездов в Крым через Донецкую народную республику (ДНР), Запорожскую и Херсонскую области технически возможен, железнодорожная сеть цела. Однако путь через новые регионы не используется, так как остаются угрозы безопасности, об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, передает Херсонское агентство новостей.

«Актуальность остается высокой. Это будет сделано в любом случае, так как количество поездок гражданских лиц по материку возрастает, мы должны задействовать этот коридор для уменьшения нагрузки на Крымский мост, там тоже очень большой поток», — объяснил Сальдо. По его мнению, открытие нового маршрута позволит туристам путешествовать быстрее и с большим комфортом.

Ранее турэксперт Алексей Балясников назвал поезд самым безопасным способом попасть в Крым для россиян. Он также отметил, что туристам нужно понимать, где и какие объекты расположены, чтобы минимизировать риски во время отдыха.