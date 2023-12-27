Певица Бьянка пожаловалась на проблемы в загородном доме

Бьянка пожаловалась на тесную гардеробную и спальню с обоями «поносного» цвета

Певица Бьянка (настоящее имя — Татьяна Липницкая) показала свой загородный дом и рассказала, что не все внутри него ее устраивает. На проблемы жилья артистка пожаловалась в шоу «Рум Турист» на YouTube.

Липницкая живет в трехэтажном особняке под Москвой — по ее словам, главным критерием при выборе дома была локация, а не планировка. Сейчас певица продолжает обустраивать пространство, так как некоторые комнаты ее не устраивают.

Так, Бьянка недовольна слишком тесной гардеробной и комнатой для обуви. Артистка отметила, что просила рабочих сделать комнату похожей на ту, что была у главной героини сериала «Секс в большом городе», но они не смогли выполнить требования и разочаровали владелицу жилья. Липницкая также пожаловалась на спальню. «Обои катастрофические, они поносного цвета! Я постаралась завешать все картинами. Я хотела бы поменять там кровать, сделать ее более стилизованной, потому что она совершенно обычная», — рассказала певица.

В марте стало известно, что Бьянка приобрела в Москве элитную квартиру с видом на Кремль. В новых апартаментах артистки есть светлая и просторная гостиная с высокими потолками, ремонтом в современном стиле и огромной фреской на стене.

