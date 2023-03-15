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20:56, 15 марта 2023Среда обитания

Певица Бьянка купила квартиру с видом на Кремль

Певица Бьянка купила элитную квартиру в центре Москвы с видом на Кремль
Бьянка

Бьянка. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Певица Татьяна Липницкая (известная как Бьянка) купила элитную квартиру в центре Москвы. Артистка стала владелицей просторных двухуровневых апартаментов с видом на Кремль, сообщает The Voice.

Бьянка сообщила, что подписала договор купли-продажи, завершила все бюрократические процедуры и стала полноправной владелицей недвижимости. «Я радостная, как арбуз! Дорогие мои, спасибо за поздравления, я безумно счастлива!» — заявил певица.

В новых апартаментах артистки есть светлая и просторная гостиная с высокими потолками, ремонтом в современном стиле и огромной фреской на стене. Однако Бьянке еще предстоит докупить часть мебели и обжить квартиру. Певица пообещала, что в ближайшее время проведет более подробную экскурсию по новому дому.

Ранее солистка группы «А'Студио» Кети Топурия купила жилье в Дубае. По словам эксперта, певица выбрала апартаменты в элитном жилом комплексе. Топурия отдала за квартиру в 150 квадратных метров около четырех миллионов долларов. Из окон открывается панорамный вид на Персидский залив. В комнатах сделан дизайнерский ремонт.

Нина Ташевская
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