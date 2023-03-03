Солистка «А'Студио» купила жилье в Дубае

Солистка «А'Студио» Кети Топурия купила апартаменты в Дубае

Солистка группы «А'Студио» Кети Топурия купила жилье в Дубае. Об этом в разговоре с изданием StarHit рассказал основатель местного агентства недвижимости Эльвин Гурбанов.

По словам риелтора, певица выбрала апартаменты в элитном жилом комплексе. Топурия отдала за квартиру в 150 квадратных метров около четырех миллионов долларов (более 300 миллионов рублей). Из окон открывается панорамный вид на Персидский залив. В комнатах сделан дизайнерский ремонт.

Гурбанов уточнил, что в распоряжении жильцов комплекса также есть тренажерный зал, рестораны, бассейны и пляжи. Другие подробности о владениях певицы неизвестны.

Ранее певица Люся Чеботина рассказала, что вместе с сестрой приобрела для мамы квартиру в Дубае. Она добавила, что позже ее семья купила там же таунхаус.