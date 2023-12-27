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17:06, 27 декабря 2023Экономика

Мосбиржа начала публикацию индексов бриллиантов

Московская биржа с 27 декабря начала расчет и публикацию индексов бриллиантов

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Московская биржа со среды, 27 декабря, начинает расчет и публикацию новых индикаторов, сообщается на сайте торговой площадки.

Речь идет о композитных индексах бриллиантового набора и индексах инвестиционных бриллиантов. Индексы рассчитываются на основании данных о суммарной стоимости групп бриллиантов, данные будут поступать от крупнейших игроков рынка.

Для расчета индексов бриллиантового набора Мосбиржа будет использовать данные о стоимости бриллиантов массой от 0,30 карата до 1,99 карата включительно, цвета от D до O, качества от IF до I3, круглой и фантазийной формы огранки. В отношении индексов инвестиционных бриллиантов будут использоваться данные о стоимости бриллиантов массой от 2,00 карата до 9,99 карата включительно, цвета от D до H, качества от VVS1 до VS2, круглой и фантазийной формы огранки.

Управляющий директор по монетизации данных Московской биржи Анджей Аршавский объяснил, что новые показатели предоставят важную информацию для всех участников рынка инвестиционных бриллиантов. «Владельцам квазивалютных активов и клиентам банковских программ они позволят получать актуальную взвешенную информацию для принятия инвестиционных решений, а крупным институциональным игрокам на рынке – анализировать текущие экономические тенденции и планомерно повышать доступность инструмента для широкого круга частных инвесторов», — заявил он.

В рамках 12-го пакета санкций Евросоюз и страны «Большой семерки» (G7) решили запретить ввоз бриллиантов из России с 2024 года. С 1 января ограничения введут против добытых или обработанных в стране алмазов, а с 1 марта — против российских камней, обработанных третьими странами. С 1 сентября запрет коснется выращенных в лаборатории бриллиантов, ювелирных изделий и часов с бриллиантами весом от 0,5 карата и выше.

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      Мария Грушко
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