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12:50, 27 декабря 2023Наука и техника

Выявлены факторы деменции в раннем возрасте

JAMA Neurology: выявлены факторы развития ранней деменции

Фото: Ocskay Mark / Unsplash

Ученые выявили широкий спектр факторов развития деменции в раннем возрасте. Результаты исследования, опубликованные в журнале JAMA Neurology, опровергают представление, что генетика является единственной причиной этого заболевания.

Специалисты проанализировали данные более чем о 350 тысячах участников UK Biobank в возрасте до 65 лет. Был оценен широкий спектр факторов риска, от генетической предрасположенности до образа жизни и влияния окружающей среды.

Оказалось, что более низкий уровень образования, более низкий социально-экономический статус, генетическая изменчивость, нездоровый образ жизни, в том числе злоупотребление алкоголем и социальная изоляция, а также проблемы со здоровьем, включая дефицит витамина D, депрессию, инсульт, нарушения слуха и болезни сердца, значительно повышают риск раннего развития деменции.

Ранее сообщалось, что снижение уровня эфиров холестерина помогает предотвратить повреждение головного мозга, вызванное отложением тау-белков и происходящее при болезни Альцгеймера

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      Александр Еникеев
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