Дочь Канье Уэста пришла на семейную вечеринку в куртке отца

Дочь телезвезды Ким Кардашьян и рэпера Канье Уэста Норт пришла на семейную вечеринку в куртке отца. Соответствующие снимки с мероприятия появились на странице предпринимательницы в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

43-летняя знаменитость поделилась снимком, на котором она запечатлена вместе со своими детьми. При этом на размещенном кадре видно, что 10-летняя Норт одета в белые брюки и блестящую куртку люксового бренда Balmain. Известно, что в 2016 году Уэст пришел в ней на бал Met Gala.

Фото: Evan Agostini / Invision / AP

«Вы знаете, Норт просмотрела архивы, чтобы выбрать куртку своего отца», — подписала Кардашьян публикацию.

Ранее Норт Уэст получила сумку с необычным дизайном. Ее мать разместила в соцсетях снимок, на котором была запечатлена небольшая сумка, изготовленная на заказ люксовым брендом Alexander Wang. На кадре видно, что изделие оформлено множеством сияющих страз и портретом плачущей Кардашьян.