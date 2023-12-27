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18:44, 27 декабря 2023Ценности

Дочь Канье Уэста пришла на семейную вечеринку в куртке отца

Фото: @pierresnaps / @kimkardashian

Дочь телезвезды Ким Кардашьян и рэпера Канье Уэста Норт пришла на семейную вечеринку в куртке отца. Соответствующие снимки с мероприятия появились на странице предпринимательницы в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

43-летняя знаменитость поделилась снимком, на котором она запечатлена вместе со своими детьми. При этом на размещенном кадре видно, что 10-летняя Норт одета в белые брюки и блестящую куртку люксового бренда Balmain. Известно, что в 2016 году Уэст пришел в ней на бал Met Gala.

Фото: Evan Agostini / Invision / AP

«Вы знаете, Норт просмотрела архивы, чтобы выбрать куртку своего отца», — подписала Кардашьян публикацию.

Ранее Норт Уэст получила сумку с необычным дизайном. Ее мать разместила в соцсетях снимок, на котором была запечатлена небольшая сумка, изготовленная на заказ люксовым брендом Alexander Wang. На кадре видно, что изделие оформлено множеством сияющих страз и портретом плачущей Кардашьян.

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      Мария Винар
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