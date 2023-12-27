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15:13, 27 декабря 2023Экономика

Песков рассказал о долгом разговоре Путина с главой «Газпрома»

Песков рассказал о продолжительной встрече Путина с главой «Газпрома» Миллером

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Встреча президента России Владимира Путина с главой «Газпрома» Алексеем Миллером завершилась около двух часов ночи, она была продолжительной и детальной. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По его словам, сначала Путин говорил с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым, а после — с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Представитель Кремля не привел новых подробностей разговора Путина с Миллером.

На встрече глава «Газпрома» заявил, что в 2024 году на газификацию России будут выделены рекордные 270,3 миллиарда рублей, что позволит еще больше увеличить темпы работы по газификации и догазификации страны. Выполнить задачу по полной технически возможной газификации Миллер пообещал к 2030 году.

Ранее глава Комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный рассказал, что в 2025 году «Газпром» на фоне потери европейского рынка, повышения налогов и обязательств по газификации может столкнуться с убытками в размере триллиона рублей. В конце ноября корпорация сократила инвестиционную программу на текущий год из-за нехватки средств.

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      Платон Щукин
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