Экс-премьер Украины назвал цели мобилизации

Экс-премьер Украины Азаров: мобилизация нужна для получения помощи от Запада

На Украине планируют призвать в ряды Вооруженных сил страны (ВСУ) полмиллиона человек, чтобы получить от Запада новую финансовую и военную помощь. Цели мобилизации назвал экс-премьер республики Николай Азаров в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Что касается мобилизации на Украине, сейчас уже никто не скрывает, а Зеленский на своей пресс-конференции подтвердил, что задача мобилизовать полмиллиона украинцев — главная на данный момент. И надо сделать все, чтобы все, кто подходит по возрасту, попали под мобилизацию», — заявил он.

По словам бывшего премьер-министра, Владимир Зеленский может попросить Запад передать вооружения, так как полумиллионную армию будет необходимо вооружить и обмундировать. Он также подчеркнул, что для Украины это будут огромные затраты.

Ранее стало известно, что Верховная Рада Украины может отправить на доработку законопроект о мобилизации. Сообщается, что даже депутаты из партии Зеленского «Слуга Народа» считают предусмотренные законом меры слишком жесткими.