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02:55, 27 декабря 2023Россия

Пушков объявил о «конце старой Франции»

Пушков заявил, что Франция практически находится под контролем мигрантов
Алексей Пушков

Алексей Пушков. Фото: Federation Council of Russia / Globallookpress.com

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале на фоне ситуации с мигрантами в Европе объявил о «конце старой Франции». По его мнению, страна давно перестала быть такой, как раньше, и теперь она практически находится под контролем мигрантов.

«Франция сегодня — часть Северной Африки и зоны Сахеля. Там избивают белых подростков и женщин, заваливают Елисейские поля сальными обертками от гамбургеров и стаканами от колы, ненавидят местное население и живут за его счет бесчисленные выходцы из стран Ближнего и Среднего Востока», — заявил сенатор.

Он подчеркнул, что власти уже давно потеряли возможность контролировать ситуацию, а французы теперь ожидают, пока страна не окажется под контролем мигрантов, которые ее подчинят. Пушков уточнил, что прежняя Франция еще жива в стране Басков, в Перигоре, в Страсбурге и в долине Роны, чего нельзя сказать о Париже, Марселе или Ницце.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на территории всей страны наблюдаются проблемы с безопасностью из-за нехватки стражей правопорядка.

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      Марина Совина
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