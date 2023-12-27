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12:10, 27 декабря 2023Силовые структуры

ФСБ предотвратила теракт на железной дороге и задержала подозреваемого

В Самарской области ФСБ предотвратила теракт на Куйбышевской железной дороге

Фото: ЦОС ФСБ РФ / ТАСС

В Самарской области сотрудники ФСБ предотвратили теракт на Куйбышевской железной дороге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление ФСБ по региону.

В ведомстве заявили, что подозреваемый арестован. Им оказался житель Самары, который является сторонником запрещенного в России террористического легиона «Свобода России» (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Мужчину задержали 15 ноября.

Ранее ФСБ предотвратила террористический акт в Челябинске. Местный житель планировал совершить теракт на одном из административных объектов.

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