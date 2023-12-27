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13:20, 27 декабря 2023Экономика

Производителям электроники предложили найти российские печатные платы

«Ъ»: Минпромторг не согласился смягчить требования для российской электроники

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Просьбы производителей электроники о смягчении требований балльной системы, с помощью которой продукция включается в реестр отечественной вычислительной техники, все же не удовлетворят. Об этом со ссылкой на источники пишет «Коммерсантъ».

Компании указывали, что в России не выпускается достаточного количества печатных плат, хотя их использование фактически становится обязательным в 2024 году. Собеседник издания отметил, что вместо заморозки изменений Минпромторг намерен стимулировать запуск новых производств печатных плат для гражданского сегмента.

В ведомстве сообщили, что балльную систему принимали с учетом планов отрасли по развитию производства всех составных частей, она является стимулом для российских производителей повышать уровни локализации. Представитель Минпромторга подчеркнул, что мониторинг достигнутого технологического уровня производится постоянно.

Возможность смягчения требований регуляторы и производители обсуждают с сентября. Компании утверждают, что без изменений в балльной системе из реестра отечественной продукции в 2024 году выпадет значительный объем техники, а оставшееся оборудование по-настоящему российским все равно не будет, потому что успешным компаниям придется идти на подлог.

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Собеседник издания рассказал, что для внесения в реестр производитель идет на опытное производство и закупает около сотни российских плат. С ними он проходит проверку, а для реального оборудования закупает китайские компоненты. Усилий регуляторов и надзорных органов не хватает, чтобы контролировать ситуацию и выявлять подобные случаи.

На прошлой неделе сообщалось, что российские производители телеком-оборудования назвали невыполнимыми требования Минпромторга по включению в реестр отечественного оборудования. По оценке экспертов, если критерии не смягчат, то отрасль начнет обходить их формально, то есть добавлять платы без функционала для повышения доли российских компонентов.

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      Платон Щукин
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