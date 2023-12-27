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19:51, 27 декабря 2023Россия

Кадыров обратился с «дельным предложением» к участникам голой вечеринки Ивлеевой

Кадыров порекомендовал участникам голой вечеринки приехать в Чечню
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Mikhail Klimentyev / Kremlin Pool / Globallookpress.com

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился с «дельным предложением» к участникам прошедшей в Москве голой вечеринки. Своими соображениями по поводу общественной реабилитации участников скандальной встречи он поделился в Telegram.

Глава российского региона предложил «вдруг опомнившимся и записавшим извинения» представителям шоу-бизнеса приехать в Чечню и доказать искренность своих слов.

Кадыров порекомендовал участникам вечеринки помочь в организации тренировок в Российском университете спецназа в Гудермесе, где проходят подготовку бойцы СВО. «В быту, в столовой, в постирочной, в медпункте», — конкретизировал он.

Принявшие предложение знаменитости смогли бы делом доказать свой патриотизм и вдохновить бойцов, заключил Кадыров.

В ночь на 21 декабря в московском клубе «Мутабор» прошла вечеринка, организованная блогером Анастасией Ивлеевой, формат встречи предусматривал оголение отдельных частей тела. Один из участников пришел на вечеринку только в обуви и с носком на половом органе. Публикация видео и фотографий с мероприятия вызвала широкий общественный резонанс, вопрос о вечеринке задали пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову.

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      Алан Босиков
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