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15:12, 27 декабря 2023Россия

Кавказец назвался хозяином парковки и напал на россиянина с ребенком

Mash: кавказец напал на отца с ребенком на парковке в Ленобласти

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Кавказец назвался хозяином парковки, напал на отца с годовалым ребенком и сломал шлагбаум во Всеволожском районе Ленинградской области. Об этом стало известно Telegram-каналу «Mash на Мойке».

По сведениям издания, бородатый мужчина ругался с женщиной, толкал ее и вел себя неадекватно. Помочь горожанке вызвался россиянин, который в это время направлялся в детский сад, неся сына на руках. Он сделал замечание.

Агрессор дважды ударил молодого родителя в лицо. Мальчик, находившийся на руках, не пострадал, но сильно испугался и расплакался.

Затем хулиган зачем-то сломал шлагбаум и удалился. Женщина, которую до этого обматерили, последовала за ним.

Житель Ленобласти отвел сына в садик. А после написал заявление в полицию. Правоохранители организовали проверку.

Ранее сообщалось, что беременная жительница Иркутской области напала на медсестру из-за очереди в процедурный кабинет. У пострадавшей диагностировали травму шейных позвонков.

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      Анна Щербакова
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