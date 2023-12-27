Кавказец назвался хозяином парковки и напал на россиянина с ребенком
Кавказец назвался хозяином парковки, напал на отца с годовалым ребенком и сломал шлагбаум во Всеволожском районе Ленинградской области. Об этом стало известно Telegram-каналу «Mash на Мойке».
По сведениям издания, бородатый мужчина ругался с женщиной, толкал ее и вел себя неадекватно. Помочь горожанке вызвался россиянин, который в это время направлялся в детский сад, неся сына на руках. Он сделал замечание.
Агрессор дважды ударил молодого родителя в лицо. Мальчик, находившийся на руках, не пострадал, но сильно испугался и расплакался.
Затем хулиган зачем-то сломал шлагбаум и удалился. Женщина, которую до этого обматерили, последовала за ним.
Житель Ленобласти отвел сына в садик. А после написал заявление в полицию. Правоохранители организовали проверку.
Ранее сообщалось, что беременная жительница Иркутской области напала на медсестру из-за очереди в процедурный кабинет. У пострадавшей диагностировали травму шейных позвонков.