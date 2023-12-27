Ким Кардашьян показала внешность без макияжа и наращенных волос

Американская телезвезда и бизнесвумен Ким Кардашьян показала естественную внешность. Об этом сообщает издание Daily Mail.

43-летняя знаменитость поделилась в совместном с дочерью Норт Уэст TikTok-аккаунте видео, в начале которого она предстала в окружении стилистов и визажистов. Так, она продемонстрировала крупным планом свое лицо без макияжа. Вдобавок на размещенных кадрах видно, что предпринимательница сняла длинные наращенные волосы.

Читатели портала оценили внешний вид Кардашьян, о чем принялись писать в комментариях под материалом. «Без макияжа она выглядит лучше», «Все фейк. Здесь нет ничего настоящего», «Ким, если серьезно, ты выглядишь намного лучше с меньшим количеством макияжа и инъекций», «Даже без макияжа и фильтров она по-прежнему остается самой красивой женщиной», «Она даже без макияжа хорошенькая», — высказывались они.

Ранее Ким Кардашьян примерила на себе старящий фильтр и испугалась измененной внешности. Так, знаменитость посмотрела на свое лицо с популярным в соцсетях эффектом, который добавляет морщины на кожу. Однако предпринимательница не оценила фильтр и начала прикрывать лицо руками.