Среда обитания
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15:12, 27 декабря 2023Среда обитания

Квартиру жителей Подмосковья затопило из-за протекающей крыши

Семья из Раменского потратила более 250 тыс. рублей на ремонт из-за протечек

Кадр: Telegram-канал «Осторожно, Москва»

Квартиру семьи из подмосковного Раменского затапливает третий год из-за протекающей крыши. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Отмечается, что в проблемной квартире на Рабочей улице живет 43-летняя Елена Гуляева, ее 19-летний сын, а также родители-пенсионеры. По словам женщины, из-за протечки вода попадает на девятый и десятый этажи. «Течет из розеток, из всех щелей квартиры, замыкает свет, вырубаются пробки, отваливаются обои, стоит запах сырости и грибка», — рассказала она.

Также из-за протечек страдают натяжные потолки, пол, мебель и техника. Семья за год потратила на ремонт более 250 тысяч рублей. В настоящее время в квартире — сильнейший потоп, из-за которого воду с потолков приходится сливать несколько раз в день, рассказала Гуляева. В управляющей компании «Наш дом», в которую пожаловалась жительница Подмосковья, недавно перенесли «срок решения проблемы» до весны 2024 года.

Ранее в Москве жители дома в Нагорном районе пожаловались на забитый до седьмого этажа мусоропровод. В сети были опубликованы кадры, на которых на лестничной клетке крышка мусороприемника лежит на поставленных одну на другую картонных коробках, а в самом мусоропроводе видны пакеты.

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      Мария Черкасова
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