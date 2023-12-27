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08:23, 27 декабря 2023Мир

Украине предрекли темные времена в 2024 году

Financial Review: президент России Путин будет смеяться последним на Украине
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Sputnik / Reuters

Украину ждут темные времена в 2024 году: карты сложены против страны. Исход конфликта на Украине решится в США, а не в Европе, написало издание Financial Review.

По мнению журналистов, решимость Запада одержать победу истощается, что нравится российскому президенту Владимиру Путину. Политик будет смеяться последним, отметило издание. «У Путина есть причины для того, чтобы расплыться в своей улыбке Чеширского кота», — отмечается в публикации.

Поскольку США пока не могут поддержать Украину, ВСУ ограничат свои действия запуском беспилотников по территории России. Эти действия являются не путем к победе, а способом заморозить конфликт.

Ранее в России назвали факторы, приближающие поражение ВСУ в 2024 году. Военный аналитик Виктор Мураховский уточнил, что истощение сил Киева приведет к такому результату.

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      Марина Совина
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