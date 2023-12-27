В России назвали приближающие поражение ВСУ в 2024 году факторы

Военный аналитик Мураховский: истощение сил приблизит крах ВСУ летом 2024 года

Военный аналитик Виктор Мураховский в беседе с «Известиями» назвал факторы, которые приблизят поражение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 2024 году.

По его словам, истощение сил противника будет использовано Министерством обороны РФ для качественного летнего наступления российских войск, что приблизит крах украинской армии.

«В следующем году к лету можно добиться решительного перелома. Думаю, к лету армия достигнет того уровня боеспособности, который позволит решать серьезные наступательные задачи», — сказал Мураховский.

Он пояснил, что для этого следует увеличить численность армии за счет контрактников, а также нарастить производство танков, артиллерии, самолетов, систем противовоздушной обороны (ПВО) и другой техники.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу объявил об успешном выполнении главной задачи специальной военной операции (СВО) в 2023 году. Глава оборонного ведомства уточнил, что она заключалась в срыве «громко заявленного» Киевом и его натовскими союзниками контрнаступления ВСУ.