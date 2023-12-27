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04:30, 27 декабря 2023Ценности

Меган Фокс заметили в откровенном образе на вечеринке

Фото: Presley Ann / Getty Images

Папарацци заметили американскую актрису и фотомодель Меган Фокс в откровенном образе на вечеринке в Малибу. Соответствующие снимки приводит издание Daily Mail.

37-летнюю знаменитость запечатлели вместе с ее женихом Колсоном Бейкером, более известным как рэпер Machine Gun Kelly. На размещенных кадрах видно, что для мероприятия Фокс выбрала белое облегающее платье с вертикальными вырезами, соединенными между собой шнуровкой. Кроме того, она надела туфли на серебристой платформе и длинное пальто.

Бейкер, в свою очередь, предпочел кожаные брюки с широкими штанинами и черную кофту с V-образным вырезом. Кроме того, музыкант примерил ботинки, подошва которых оформлена принтом с изображением белых клыков.

Ранее Меган Фокс объяснила свою любовь к откровенным образам на красных дорожках. Актриса рассказала, что в начале карьеры испытывала трудности с модными тенденциями, поскольку отвергала образ сексуальной знаменитости, которым ее наделили фанаты.

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      Мария Винар
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